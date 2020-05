FCH bleibt auf dem vierten Tabellenrang

Fußball, 2. Bundesliga Der FC Heidenheim spielt beim FC St. Pauli 0:0. Robert Leipertz verschießt in der 27. Minute einen Elfmeter.

In einer intensiven Zweitligapartie trennen sich der FC St. Pauli und der FC Heidenheim 0:0. Die Elf von Trainer Frank Schmidt steht weiterhin auf Rang vier.

Der FC Heidenheim war zu Beginn die aktivere Mannschaft. Doch offensiv gefährlich wurde es erst mal nicht. In der 27. Spielminute hatten die Gäste die große Chance zur Führung. Im Sechzehner wurde Niklas Dorsch zu Fall gebracht. Schiedsrichter Lasse Koslowski pfiff Elfmeter. Robert Leipertz nahm sich der Sache an – und scheiterte. Sein schlecht ausgeführter Elfmeter ging rechts am Tor vorbei. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit steigerte sich St. Pauli. Tore fielen allerdings