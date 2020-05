„Schritt für Schritt aus dem Keller heraus“

Bartholomä. „Fast drei Monate ist es her, dass in Bartholomä der Gemeinderat zusammengetroffen ist“, erklärte Bürgermeister Thomas Kuhn am Mittwoch zur Eröffnung der Sitzung. Das sei seit Jahren nicht mehr vorgekommen, höchstens vielleicht kurz nach dem Krieg. So müsse man sich erst wieder ins übliche Prozedere reinfinden. Festzustellen sei, dass bisher in Bartholomä sieben Krankheitsfälle bestätigt wurden und 19 Personen in Quarantäne verbringen mussten. Ein Todesfall sei zu beklagen.

„Es war richtig, alles runterzufahren“, meinte Kuhn. Denn erinnere man sich an die Geschehnisse in andern Ländern, werde klar,