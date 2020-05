Oper „Ernani“ im Auto erleben

Kino Produktion der Opernfestspiele Heidenheim ist am Samstag, 29. Mai, in den Seewiesen z

Am Tag des ursprünglich geplanten Eröffnungskonzertes der Opernfestspiele Heidenheim gibt es trotz Corona-Krise eine Produktion der Opernfestspiele zu sehen: Die bei Publikum und Kritik erfolgreiche Aufführung von Giuseppe Verdis Oper „Ernani“ vom Juli 2019 wird am Samstag, 29. Mai, 21 Uhr, im Autokino Heidenheim gezeigt. Die Produktion wurde damals in Kinoqualität aufgenommen; der CD-Mitschnitt erhielt begeisterte Kritiken im In- und Ausland.

„Das passt einfach. Diese Aufführung ist eine klasse Ergänzung zu unserem klassischen Kinoprogramm“ so Ralf-Christian Schweizer, Geschäftsführer der Capitol & Kino-Center