Musikschule: keine Gebühren für April

Heubach

Hinter Martin Pschorr auf der Bühne in der Silberwarenfabrik stand am Donnerstagabend eine große Plexiglaswand, eingefasst von Holzrahmen. Pschorr erläuterte den Mitgliedern der Verwaltungsgemeinschaft in der Verbandssitzung die aktuelle Situation der verbandseigenen Musikschule Rosenstein. Und, ob man es will oder nicht, Plexiglas spielt da eben eine große Rolle.

Eigentlich, so Pschorr, gebe es zwei Berichte. Den einen vor der Corona-Pandemie – mit „blühendem Unterricht und begeisterten jungen Menschen“, mit erfolgeichen Wettbewerben, Kooperationen und schon feststehenden Terminen. Dann kam Corona. Ab 16. März