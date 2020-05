Wilde Trail-Strecke soll legalen Status bekommen

Spraitbach. In Spraitbach haben Jugendliche eine illegale Rad-Trial-Strecke von Jugendlichen angelegt. Der „professionell angelegte Trail“, befindet sich teils auf Privatgrund und in einem Landschaftsschutzgebiet, er wurde von der Gemeinde vorerst gesperrt. In der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, die aus Hygieneschutzgründen in der Kulturhalle stattfand, berichtete Bürgermeister Johannes Schurr über die weitere Vorgehensweise. Die Reaktionen auf seinen Video-Aufruf an die Erbauer und Nutzer des Trails vom 11. Mai über Facebook haben ihn „vollkommen überwältigt“. 12 000 Menschen haben auf den Post reagiert,