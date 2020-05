Diese Diskussion braucht Zeit und kluge Köpfe

Dass Stadt und Stadträte über bezahlbaren Wohnraum diskutieren, war überfällig. Mehrere Zahlen belegen dies: Bei der Initiative für bezahlbare Mietwohnungen sollen Haushalte bis zu zwei Personen zum Zug kommen sollen, die ein Jahresgehalt von 48 450 Euro haben. Dies zeigt, dass sich Mieten immer mehr nach oben entwickeln. Eine zweite Zahl: Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Wohnungseigentum hat sich in Gmünd nach einer Studie der Immowelt AG von 2090 Euro aus 2018 auf 2480 aus 2019 erhöht. Also um sage und schreibe 19 Prozent. In Aalen hingegen stieg der Quadratmeterpreis um 6 Prozent. Die Zahlen zeigen: Gmünd profitiert von