Neuer Standort fürs „Häkelhaus“ – aber wo?

Lorch. Gut 700 Kilo schwer ist das Nylon-Häkelwerk, das während der Remstal-Gartenschau das Luginsland-Haus am Kloster Lorch als „weißen Station“ verhüllt hatte. Ende April wurde es vertragsgemäß entfernt. In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Gemeinderat darüber, was mit dem Kunstwerk geschehen soll, an dem viele Ehrenamtliche monatelang gearbeitet hatten.

Bürgermeisterin Marita Funk erzählte vom Vorschlag, das „Häkelhaus“ auf dem Gelände des Waldhäuser Obst- und Gartenbauvereins aufzustellen. Auch ein Standort am neuen Radweg nahe des Remsmittelpunkts sei möglich. Oder am Remsgarten südlich des Bürgerhauses.