Die ersten Filme laufen im Gmünder Autokino

Schwäbisch Gmünd

Das Warten hat ein Ende: Am Freitag gab es die ersten Vorstellungen im Gmünder Autokino beim Nepperberg. Bevor die Kinobetreiber Heinz und Marius Lochmann das Angebot in Gmünd ins Rollen brachten, boten sie ein Autokino in Schorndorf an. „Dort hat es sehr gut geklappt“, sagt Marius Lochmann, „schön, dass wir hier nun wieder starten können“.

Zum jetzigen Stand sei geplant, dass sich Gmünder bis Donnerstag, 11. Juni, am Autokino erfreuen können. „Wir können aber bis zum 14. Juni verlängern“, erklärt Lochmann.

Doch wie sieht ein Besuch im Autokino der Lochmanns aus? „Die Buchung