Das Paradies vor dem Haus

Serie „Unser Garten: So schön wie nie!“ Christl Marquardt und Christian Sperle arbeiten gerne in ihrem Garten und finden dort auch Entspannung.

Aalen-Himmlingen

Der Sommerurlaub ist für dieses Jahr gebucht: Ziel ist die heimische Terrasse. Die genießen Christl Marquardt und Christian Sperle in Aalen-Himmlingen ganz besonders. „Was gibt es Schöneres, als am lauen Sommerabend gemeinsam am Teich zu sitzen, Fischen zuzusehen und die Vegetation zu erleben“, sagt Christian Sperle. Die Aktion „Unser Garten – schön wie nie“ der Schwäbischen Post und der Gmünder Tagespost verfolgt er mit Interesse, hat selbst Fotos aus seinem „Paradies“ eingesandt.

Seit fast 20 Jahren wohnt das Paar dort. „Wir haben 2002 auf dem Platz der früheren Gaststätte