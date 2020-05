Frage der Woche: Was bedeutet Ihnen Pfingsten?

Diese Woche fragte die Gmünder Tagespost Personen aus dem Raum Gmünd, was Pfingsten für sie bedeutet und ob sie die Feiertage in kirchlichem Rahmen verbringen.

Anders als Weihnachten oder Ostern hat das Pfingstfest keinen so großen emotionalen Ruf - vielmehr freuen die Menschen sich über die freien Tage. Immerhin feiern Christen an Pfingsten den Geburtstag der Kirche. Uns hat interessiert, was Pfingsten für Menschen aus dem Gmünder Raum bedeutet und ob sie das kirchliche Hochfest auch in diesem Rahmen feiern. Und wofür wird die Zeit genutzt? Urlaub, Erholung oder Freizeitaktivitäten?