Was wird aus dem Elisabethenberg?

Immobilie Die Diakonie Stetten muss die Einrichtung für Behinderte aufgeben und wird das Gebäude in der Nähe von Waldhausen zum Verkauf anbieten. Die Gründe dafür und wo neu gebaut werden soll.

Lorch-Waldhausen

Was geschieht mit dem Elisabethenberg oberhalb des Lorcher Ortsteils Waldhausen? Bisher sind dort behinderte Menschen untergebracht. Doch die Gesetzeslage ermöglicht nicht einen Betrieb in ferner Zukunft. Die Behinderten werden umziehen müssen.

Das Wohnhaus auf dem Elisabethenberg bietet Wohnplätze für 52 Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung und wird derzeit noch von der Diakonie Stetten betrieben. In sechs Gruppen leben jeweils sechs bis acht Personen überwiegend in Einzelzimmern. Das Wohnhaus liegt in idyllischer Lage nahe einem Waldgebiet und verfügt über einen großzügigen Garten.

Steffen Wilhelm,