Unterricht und Betreuung in Kleingruppen

Pandemie Die Schule am Römerkastell nimmt nach den Pfingstferien den Schulbetrieb wieder auf. Mit einigen Änderungen.

Böbingen. Nachdem seit vergangener Woche die Viertklässler der Schule am Römerkastell in Kleingruppen wieder unterrichtet werden, sollen nach den Pfingstferien – ab Montag, 15. Juni – auch die anderen Klassen mittels eines rollierenden Systems wieder in Kleingruppen abwechselnd die Böbinger Schule besuchen. Die Schulleitung hat hierzu ein Konzept ausgearbeitet und die Eltern darüber bereits informiert.

Ergänzend zu dem reduzierten Regelunterricht wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Böbingen eine zusätzliche Betreuung für Kinder berufstätiger Eltern oder Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf angeboten – und zwar