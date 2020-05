Wetzgau will Tempolimit für Autofahrer

Ortschaftsrat Aus Lärmschutzgründen soll in der Deinbacher Straße bald Tempo 30 gelten. Mehrheit der Räte ist dafür

Gmünd-Rehnenhof-Wetzgau. In der Sitzung des Ortschaftsrats Rehnenhof-Wetzgau nahm der erste Tagesordnungspunkt „Allgemeine Information zum Verkehrslärm und zur Lärmminderung“ großen Raum ein. Bernd Raubal vom städtischen Tiefbauamt gab zunächst einen Überblick über die gesamte Lärmsituation in Stadtgebiet, ehe er auf die Situation in Wetzgau und dem Rehnenhof einging.

Die aktuellen Lärmberechnungen der Landesanstalt für Umwelt (2017) ergaben, dass entlang der B 29, der B 298 und der Landesstraßen mit mehr als 8200 Fahrzeugen innerhalb von 24 Stunden eine Lärmbelästigung von 65 dB(A) besteht – mit „dB(A)“