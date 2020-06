Ein rotes Band verbindet Gmünds Kirchen

Schwäbisch Gmünd. Die Augustinuskirche und das Heilig-Kreuz-Münster in Schwäbisch Gmünd sind seit Pfingstmontag im wahrsten Sinne des Wortes miteinander verbunden. Mit einem roten Band – als ein Zeichen der Verbundenheit beider Glaubensrichtungen, das evangelische und katholische Christen am Pfingstmontag gemeinsam setzten.

Zahlreich Gläubige beider Konfessionen waren am Pfingstmontag in die Augustinuskirche gekommen, um gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern. So zahlreich, dass auch auf der Empore bei der Orgel und draußen auf dem Vorplatz Stühle besetzt waren.

Dekan und Münsterpfarrer