Badegäste missachten Corona-Regeln

Pandemie Vereinzelt stellt die Polizei über Pfingsten Verstöße an den Badeseen in Waldhausen und Plüderhausen fest.

Lorch-Waldhausen. Das sonnige Wetter hat am Pfingstmontag einige Besucher an den Badesee in Waldhausen gelockt. Das Problem dabei: Das Baden dort ist aufgrund der Corona-Pandemie derzeit verboten. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, erhielt das Gmünder Polizeirevier gegen 18.45 Uhr einen Anruf, in dem es hieß, dass sich „mehrere Personen“ auf der Liegewiese und im Wasser des Badesees aufhalten würden. Eine Polizeistreife sei diesem Hinweis nachgegangen, habe vor Ort jedoch nur „zwei bis drei Personen“ angetroffen. Von einem „Tohuwabohu“, wie es der Anrufer gemeldet habe, fehlte jede Spur. Auch stellten