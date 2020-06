TSV Essingen holt Janik Wiedman

Fußball, Bezirksliga Der Abwehrspieler verlässt die SG Bettringen und nimmt die Herausforderung in der Verbandsliga an.

Die Verlockung war einfach zu groß: Innenverteidiger Janik Wiedmann verlässt die SG Bettringen und wechselt zum Verbandsligisten TSV Essingen.

Oliver Glass bedauert den Abgang sehr – kann ihn aber auch nachvollziehen: „Janik hatte schon in der Jugend viele Anfragen und ist uns stets treu geblieben. Bereits letztes Jahr als U19-Spieler brachte er in den Aufstiegsspielen eine extreme Qualität und Dynamik in unser Spiel. In seinem ersten aktiven Jahr war er sofort ein Leitwolf trotz seines jungen Alters – das blieb anderen Vereinen natürlich nicht verborgen“, sagt der Sportlicher Leiter der SGB. Und: „Wir