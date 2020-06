Afrika und Griechenland im Park erleben

Bühne Das Theater der Stadt Aalen spielt am kommenden Wochenende zwei Stücke in Fachsenfeld.

Das Theater der Stadt Aalen führt am Samstag, 6. Juni, das Stück Afrika im Park im Fachsenfelder Schlosspark auf. Unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln werden die Besucherinnen und Besucher ab 18 Uhr durch den malerischen Schlosspark geführt.

Gezeigt werden Ausschnitte aus den Werken zweier Autorinnen aus Afrika. Paulina Chiziane und Chika Unigwe beschreiben in ihren Romanen die gesellschaftliche Stellung der Frau in ihren jeweiligen Heimatländern Mosambik und Nigeria.

So verliebt sich die Protagonistin in Chizianes „Liebeslied an den Wind“ Sarnau (Julia Sylvester) unsterblich in einen Mann. Doch die besondere Mischung