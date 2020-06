Behelfsmasken gegen das Verhungern

Heuchlingen

Asha, der Heuchlinger Helferkreis für Indien, ist bekannt für seine Feste mit frisch gekochten Speisen in der Gemeindehalle. Dabei gibt es eine Kuchentheke und selbst gebastelte Dekoartikel, die zum Verkauf angeboten werden. Alles, um Kindern aus kastenlosen Familien in Nordindien Schulbildung zu ermöglichen. Doch wie so vieles wurden die Veranstaltungen des Vereins wegen Corona abgesagt. Für einen Verein wie Asha doppelt tragisch, denn neben der eigenen Angst vor dem Virus kreist im Kopf immer die Sorge um die Menschen in Indien.

In Indien herrscht totale Ausgangssperre. Die Kinder dürfen nicht in die Missionsschulen kommen,