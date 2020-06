Rennen wird verlegt auf 2021

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf

Drei Absagen in Folge mussten Albert Scherrenbacher und sein stellvertretender Organisator des Seifenkistenrennens, Willi Tscherbakova, in den vergangenen Jahren verkraften. Alle zwei Jahre findet das Event der „schnellen Kisten“ am Wochenende vor den Sommerferien statt. Tollkühne Piloten und Pilotinnen stürzen sich dabei in ihren, meist selbst gebauten, Seifenkisten den Straßdorfer Berg hinab.

Der siebte Lauf des Seifenkistenrennens musste in der Vergangenheit bereits zweimal abgesagt werden. 2016 stand im Schatten der tragischen Hochwasserereignisse in der Stadt Schwäbisch