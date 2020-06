Alexander Ziegler sorgt für ein Novum

Leichtathletik 50 Jahre LG Staufen – in einer Serie werden die größten Erfolge in Erinnerung gebracht. Heute: Die 2010er-Jahre. Der Hammerwerfer holt den ersten und bislang einzigen deutschen Titel.

In den Zehnerjahren ragen in der sportlichen Bilanz der LG Staufen vier Namen heraus: Der Hammerwerfer Alexander Ziegler sorgte nicht nur für internationale Erfolge, sondern auch für den ersten und bislang einzigen deutschen Titel der Rot-Weißen bei den Aktiven. In Baden-Württemberg ganz vorne stand lange Speerwerfer Patrick Hess, der auch als PH-Student dreimal deutscher Hochschulmeister werden konnte. Mehrkämpferin Lisa Maihöfer feierte vor allem in den Sprungdisziplinen herausragende Erfolge. Die vielseitige Ausdauer-Spezialistin Annika Seefeld schließlich tat sich speziell in der Berglauf-Szene hervor.

2011: Der aus Dischingen stammende