In diesem Jahr bleibt mehr Zeit für die Oldtimer-Pflege

Aalen

So viel zuhause verbrachte Freizeit gab‘s noch nie. Viele Gärten sind herausgeputzt wie Jahre nicht mehr. Die Oldtimer-Szene besinnt sich auf die Pflege ihrer Schätze – und auf kleine private Ausfahrten. Oldtimer-Treffen gibt es in diesem Sommer im Ostalbkreis nicht. Aber Hoffnungen auf den Herbst. Und so verbringen Oldtimer-Liebhaber im Ostalbkreis die Corona-Zeit:

Manfred Hommel, Beiratsvorsitzender und Mitinhaber der Oldtimer- Manufaktur B26 in Schwäbisch Gmünd sieht Licht am Ende des Tunnels: Im Restaurant „Ritz“ geht es weiter, mit separatem Ein- und Ausgang, Geschäfte im B26 öffnen wieder und die Auto-Reparaturbetriebe