Immer mehr Menschen sind arbeitslos

Arbeitsmarkt In der Coronakrise stellen Betriebe kaum noch Beschäftigte ein. Die Zahl der Kurzarbeiter ist auf einem Höchststand. Der Raum Ellwangen kommt bei der Arbeitslosigkeit relativ glimpflich davon.

Aalen

Die Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg ist auch im Mai deutlich angestiegen – eine Folge der Coronakrise. 10 447 Menschen in der Region sind derzeit ohne Arbeit. Das sind 715 mehr als im April und 3097 mehr als vor genau einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 4,1 Prozent und damit so hoch wie seit Langem nicht mehr.

„Die Tatsache, dass die Zunahme an Arbeitslosen im Mai niedriger ausgefallen ist als noch im Vormonat, stellt noch kein Signal für eine Trendwende zum Positiven dar“, bewertet Elmar Zillert, Chef der Aalener Arbeitsagentur diese Entwicklung. Wie bereits im Vormonat ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit