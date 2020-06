Nach Großbrand in Ruppertshofen: Hunderte Fische in der Rot verendet

Ruppertshofen

Es seien nicht einige wenige, sondern hunderte Fische, die in der Rot zwischen der Ulrichsmühle und dem Rehnenmühlesee nach dem Großbrand verendet sind, sagen die Mitglieder des Fischereivereins. Sie haben den etwa 4,8 Kilometer langen Flusslauf zwischen Birkenlohe und dem Stausee, in dessen Mitte die Ulrichsmühle liegt, für ihr Hobby gepachtet und in den letzten Tagen eimerweise tote Fische in allen Größen aufsammeln müssen. Da blute das Herz, sagt einer.

Am Samstag hat ein Großbrand im Sägewerk einen Millionenschaden verursacht. Der Sägewerksunternehmer will schnellstmöglich