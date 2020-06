Coronazeit genutzt mit „Glück gehabt!“

Schwäbisch Gmünd. „Ein besonderer Moment in einer besonderen Zeit und ein besonderes Büchlein!“, so eröffnete Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse die Buchvorstellung in der Uhrenstube. Traudl Hirschauer hat mit „Glück gehabt! – Das Leben ist eine Wundertüte“ die erzwungene Zurückgezogenheit durch die Corona-Krise kreativ dazu genutzt, Mutmach-Gedichte und Schmunzel-Geschichten auf 67 Seiten festzuhalten. Ihre Gedanken und Eindrücke hat Eckart Baither mit Fotos der Skulpturen der Strassdorfer Wege zur Kunst illustriert.

Sie fragt: „Wie werde ich Optimist?“. Oder schildert aus dem Erleben von