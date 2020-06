Rohbau des Waldkindergartens im Taubental steht

Baustelle Zum Ende des Sommerferien soll er bereits in Betrieb gehen. Gebühren orientieren sich an der Stadt.

Schwäbisch Gmünd. Nach dem Beginn der Bauarbeiten Anfang März ist der Rohbau des „Evangelischen Waldkindergartens am Hoffnungshaus“ fertiggestellt. In den nächsten Wochen wird der Innenausbaufolgen. Der in Holzbauweise erstellte Waldkindergarten entsteht oberhalb der im Bau befindlichen Hoffnungshäuser und soll zum Ende der Sommerferien seine Türen öffnen. Die Kinder erreichen den Waldkindergarten von der Taubentalstraße aus über einen 200 Meterlangen Waldweg am Rande der Hoffnungshäuser. Deren Fertigstellung ist im Spätsommer geplant.

Dazu Marcus Witzke, Vorstand der Hoffnungsträger Stiftung: „Wir freuen uns sehr,