Beziehungskrisen der Renner im Auto

Schwäbisch Gmünd

Gut bis sehr gut, diese Zensur vergibt Heinz Lochmann für die Nachfrage beim Autokino auf dem Parkplatz am Gmünder Nepperberg. Dort bietet der Besitzer des Traumpalast-Kinos in der Innenstadt die Alternativ-Lösung für Kino-Fans an, nachdem die Lichtspielhäuser bundesweit den Betrieb Corona-bedingt einstellen mussten. Noch „bis nächste oder übernächste Woche“ werde das Kino-Erlebnis durch die Frontscheibe am Nepperberg laufen. Denn Lochmann schätzt, dass die Nachfrage im Sommer nachlassen wird. Kino im überhitzten Auto ist nun mal nicht das Nonplusultra.

Bisher jedoch anerkennen die Menschen das Alternativ-Angebot,