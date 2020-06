Ein Chefarzt will Barthle-Nachfolger werden

Schwäbisch Gmünd. Privatdozent Dr. Jens Mayer, Chefarzt der Chirurgie am Stauferklinikum, will in die Fußstapfen des Gmünder CDU-Bundestagsabgeordneten Norbert Barthle treten. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU im Ostalbkreis und Mutlanger CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat stellt sich der Nominierungsversammlung für den Wahlkreis 269 Backnang – Schwäbisch Gmünd, die im Herbst stattfinden wird. Dr. Jens Mayer ist seit 2009 Chefarzt in Mutlangen und nach eigenen Worten "schon immer politisch interessiert". Er sieht im Fall seiner Wahl Schwerpunkte in der Gesundheitspolitik, der Gleichwertigkeit