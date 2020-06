THW baut Notfallzentrum ab

Schwäbisch Gmünd

Im Auftrag des Landratsamts Ostalbkreis transportierten THW-Helfer aus Schwäbisch Gmünd und Ellwangen die ersten Teile aus dem Notfallzentrum Großsporthalle ab. Fast zeitgleich mit dem Abbau des Gmünder Notfallzentrums wird auch das in Aalen in seine Einzelteile zerlegt. Dort soll dann die Ulrich-Pfeifle-Halle wieder in den Normalzustand zurückversetzt sein.

Der Ostalbkreis hatte die Behelfskliniken in den großen Sporthallen im März gemeinsam mit dem Malteser-Hilfsdienst und dem DRK eingerichtet. Die Ulrich-Pfeifle-Halle stand am 4. April zum Betrieb bereit, die Großsporthalle in Gmünd ab dem 20. April. Die Ärztlichen