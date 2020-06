Textilien innen wie außen

Gerstetten-Heldenfingen

Dass Textilien weit mehr sind als Grundstoff für Kleidungsstücke, beweist Zwisstex. Die Textilien, die in Gerstetten-Heldenfingen und an den weiteren Standorten des Unternehmens entwickelt, gefertigt, veredelt und kaschiert werden, sind wahre Hightech-Produkte. Zum Einsatz kommen sie unter anderem in der Automobilausstattung, als Baustoffe - aber auch in ganz neuen, wegweisenden Bereichen wie der Gewinnung und Filtration von Trinkwasser.

Am Hauptsitz in Heldenfingen hat das Unternehmen nun ein neues Produktions- und Verwaltungsgebäude errichtet, welches schon von außen betrachtet ein Zeichen setzt. Die Fassade des