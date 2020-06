Wasserplätschern aus Bach und Gartenbrunnen

Serie Unser Garten: So schön wie nie! Einblick in die Idylle der Familie Schimmele im Gmünder Ortsteil Zimmern.

Schwäbisch Gmünd-Zimmern

Ein kleines Dorf, eine Straße, ein Bach: In dieser Idylle leben Jutta und Thomas Schimmele in Zimmern, einem Ortsteil Schwäbisch Gmünd-Hussenhofens. Wasser spielt in diesem Garten eine bedeutende Rolle. Nicht nur, weil der Krümmlingsbach am Grundstück vorbeizieht. Brunnen östlich und westlich des Gebäudes plätschern und laden zum Verweilen ein.

„Wegen der Kurzarbeit gilt dem Garten in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit“, sagt Thomas Schimmele. Die ganze Familie samt Sohn Dominik ist darauf bedacht, das Kleinod noch schöner zu gestalten. „Im Frühjahr haben wir einige Projekte angepackt“,