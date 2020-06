Was der OB anders haben will

Corona Oberbürgermeister Richard Arnold ist unzufrieden mit der Regelungspolitik im Land – Hilfsfonds soll Vereinsveranstaltungen in Gmünd erleichtern.

Finanzielle Hilfen für Gmünder Vereine, die mit Veranstaltungen wieder Leben ins Kultur- und Sportleben bringen – die hat der Gmünder OB Richard Arnold am Freitagnachmittag angekündigt.

Das Pressegespräch, zu dem die Stadt kurzfristig eingeladen hatte, wurde dann aber viel mehr: eine Fundamentalkritik des Oberbürgermeisters an der Regelungspolitik der Landesregierung in der Corona-Pandemie. Hauptvorwurf von Arnold: Die Eigenverantwortlichkeit von Kommunen und Bürgern sei durch die sehr detaillierten Vorgaben von oben praktisch abgeschaltet. Und der OB legte mit Kritik an einzelnen Vorschriften nach –