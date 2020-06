Frage der Woche: Was machen Sie mit Ihrem Sommerurlaub?

Durch Corona müssen viele Menschen ihre Urlaubsplanung nochmals umwerfen. Inzwischen hat die Bundesregierung allerdings die internationale Reisewarnung für die meisten EU-Länder ab dem 15. Juni aufgehoben. Ebenso wurde durch das Auswärtige Amt die internationale Reisewarnung für die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island aufgehoben. Für den Rest der Welt gilt sie weiterhin.

Ob ans Meer oder in die Berge: Hält der Trend bei den Infektionszahlen an, könnten in Europa viele Grenzen ab 15. Juni wieder offen sein. Urlauber und Tourismusbranche schöpfen Hoffnung. Die GT fragte Leserinnen und Leser: Wie