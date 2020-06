Reise-Normalität lässt wohl noch lange auf sich warten

Schwäbisch Gmünd

Am 15. Juni fällt die Reisewarnung, Ende des Monats sollen in Europa alle Einschränkungen beseitigt sein. Für die Branche nach Einschätzung der Reisebüros in der Region allenfalls ein Hoffnungsschimmer. „Es läuft sehr schlecht an, weil sich die Leute nicht vorstellen können, tausende Euros auszugeben und dann mit Maske durchs Hotel gehen zu müssen“, sagt Adelheid Trittler vom Ferieninsel-Reisebüro im CityCenter Schwäbisch Gmünd.

Rückkehr zur Normalität? „In unserem Bereich noch lange nicht“, sagt Trittler weiter. Sie rechnet sogar