Was in den Kneipen tabu ist

Schwäbisch Gmünd

Mit dem Le Clochard hat am Wochenende wohl auch die letzte Bar in Schwäbisch Gmünd wieder geöffnet, nachdem sie alle wegen der Corona-Pandemie geschlossen hatten. Einzig die Diskotheken und Clubs müssen nun noch zu bleiben, das Tabula und der Platzhirsch am Mutlanger Berg etwa, sagt Carmen Bäuml von der Touristik- & Marketing GmbH (T&M). Sie ist Ansprechpartnerin für Gastronomen, die Fragen zu den Corona-Verordnungen haben, und weiß: „Die Unsicherheit ist groß.“ So erreichen sie viele Anfragen von Wirten aus Gmünd, aber auch aus Bartholomä, Uhingen