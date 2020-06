Gemeinsam blüht Schwäbisch Gmünd auf

Schwäbisch Gmünd. Nachdem das BIWAQ-Projekt seine für März geplanten Nachhaltigkeitstage „Gmünd macht Ernst ... mach mit!“ wegen der Corona-Pandemie verschieben musste und auch die Mitmach-Aktion „vom Tetrapak zum Blumentopf“ nicht stattfinden konnte, ist seit Kurzem bei einer Reihe von Gewerbetreibenden und Einzelhändlern in den Projektstadtteilen eine Samenmischung erhältlich, die kostenlos an die Kunden abgegeben wird. Die Blumenmischung kommt in selbstgenähten Samentütchen aus Buchseiten daher. Eine Anleitung zum Aussäen ist ebenfalls dabei.

BIWAQ steht für Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier. Das Programm