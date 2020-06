Händewaschen lernen im Erste-Hilfe-Kurs

Schwäbisch Gmünd. Die Malteser in Schwäbisch Gmünd bieten nach einer etwa dreimonatiger Corona-bedingter Pause wieder Kurse in Erster Hilfe an. Um die hohen Auflagen des Infektionsschutzes und die strengen Hygieneregeln zu erfüllen, haben die Malteser ihre Angebote aus methodisch-didaktischer Sicht angepasst und inhaltlich ausgeweitet.

„Wir starten zunächst mit den klassischen Kursen in Erster Hilfe für Führerscheinbewerber und alle Personen, die einen Erste-Hilfe-Kurs für Studium oder Beruf benötigen“, erklärt Peter Peukert, Ausbildungsleiter der Schwäbisch Gmünder Malteser.