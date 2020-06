Komponist Mick Baumeister will endlich nach Gmünd

Gesellschaft Wegen Corona sitzen er und seine Lebensgefährtin immer noch in Bali fest. Nach der Rückkehr wieder im „Stern – Mick Live“.

Schwäbisch Gmünd

Das Leben muss ja weitergehen, sagt sich der Gmünder Komponist und Pianist Mick Baumeister. Corona hat ihm einen deutlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht, weil er erkrankt ist, sondern weil er von einer geplanten Bali-Auszeit nicht zurückkehren konnte. Seit Beginn der Corona-Pandemie sitzt er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Ulrike Schwebel in diesem Urlaubsland fest. „Uns geht es gut“, sagt er im Gespräch mit der GT, weltweit konnten sich Mick-Baumeister-Fans am Sonntag davon überzeugen: In einem Livekonzert auf Youtube spielte er 45 Minuten lang Eigenkompositionen