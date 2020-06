Trotz Corona-Krise Oregon entdeckt

Schwäbisch Gmünd/Mutlangen

Normalerweise besucht Johanna Klaiber das Mutlanger Franziskus- Gymnasiums. In diesem Frühjahr jedoch verbrachte sie im Rahmen eines Schüleraustauschs acht Wochen in Portland im US-Bundesstaat Oregon. Der Aufenthalt war, der Corona-Krise wegen, kürzer als geplant. „Wie in Deutschland wurden Mitte März die Schulen geschlossen, nachdem mehrere Corona-Fälle im Umfeld meiner Schule bekannt wurden“, erzählt die Gmünderin. Die Schließung sei zunächst für drei bis vier Wochen geplant gewesen. „Mich traf die Schließung hart, denn gerade erst