Frank Rodewald fliegt 926,6 Kilometer weit

Frank Rodewald von der Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd ist ein spektakulärer Streckensegelflug gelungen.

Er schraubte den (nicht offiziellen, seit 2017 bei 820 Kilometer stehenden) Rekord für ab dem Hornberg geflogene Dreiecksflüge auf sehr starke 926,6 Kilometer - und dies bei nicht einmal optimalen Bedingungen. Sein Flug führte ihn vom Hornberg nach St. Georgen (nahe Villingen-Schwenningen), Bad Salzungen in Thüringen, sowie Cham im Bayerischen Wald und zurück. Im Schwarzwald in Richtung Norden, hatte er zum Beispiel mit Gegenwind von bis zu 35 Kilometer pro Stunde zu kämpfen. Dazu konnte er nie so viel an Höhe gewinnen, dass es für