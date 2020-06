Mit Hochdruck für die geplante Freibad-Öffnung

Schechingen

Öffnung oder Nichtöffnung – für den Förderverein sei das nie eine Frage gewesen, sagt Vorsitzender Radu Schuster. „Wie in all den Jahren zuvor, unterstützen wir die Gemeinde – in diesem schwierigen Zeiten und in der Zukunft.“

Bei strömendem Regen haben sich am Samstag also die unermüdlichen Freibadförderer zum Arbeitsdienst getroffen. Total toll findet der Vorsitzende, dass unter den 15 Fleißigen auch „drei Herren aus Göggingen“ waren – Stammgäste des Freibads, die sich für die Saisonvorbereitung einsetzen wollten. Vom unfreundlichen