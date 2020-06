Gschwend will jetzt endlich durchstarten

Gschwend. Ein halbes Jahr ist rum, und jetzt will die Gemeindeverwaltung endlich starten, die geplanten Projekte umzusetzen. Nötig war hierfür die Verabschiedung des Etat 2020, die am Montag in der Sitzung erfolgte.

Als „Erstlingswerk“ präsentierte die neue Kämmerin Jasmin Jeske ein Zahlenwerk nach neuem Haushaltsrecht, das aus ihrer Sicht „ausgewogen“ ist. Es ist unter anderem keine Darlehensaufnahme vorgesehen und die Pro-Kopf-Verschuldung wird zum Jahresende auf 222 Euro heruntergefahren.

„Jetzt wollen wir zügig starten“, kündigte Bürgermeister Christoph Hald an, dass endlich