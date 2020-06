Gericht: Belastungszeugen nicht glaubwürdig

Schwäbisch Gmünd. Hat er nun in der Grabenallee ein Deospray als Flammenwerfer genutzt, um einen Kontrahenten anzugreifen? Und hat er bei anderer Gelegenheit einem Mann mit einem Kopfstoß Teile eines Zahn-Implantats ausgeschlagen? Das ist nicht zu beweisen, zu dieser Auffassung kam das Schöffengericht am Gmünder Amtsgericht unter Vorsitz von Julia Ocker am Dienstag. Bei der Fortsetzung einer Verhandlung, die in der vergangenen Woche begonnen hatte, sprachen sie den 36-jährigen H. vom Vorwurf des schweren Raubs und der gefährlichen Körperverletzung frei. Für erwiesen hielten die Richter allerdings die