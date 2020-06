Prinzing baut in Oberalfingen

Aalen

Die Prinzing Elektrotechnik GmbH Aalen errichtet sich einen neuen Firmensitz: Seit kurzem ist an der Ausfallstraße in Oberalfingen das Bauschild mit einer Visualisierung zu bewundern. Der Spatenstich soll aller Voraussicht nach im Juli sein. Bis zum September 2021, so ist derzeit geplant, zieht das Unternehmen, das vorrangig Elektronistallationen projektiert, plant und ausführt vom bisherigen Sitz in der Robert-Bosch-Straße hierher umziehen. Rund 4,5 Millionen Euro investiert die Prinzing Elektrotechnik Aalen in den Neubau.

„Die Lage in Oberalfingen, in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 29 und zur Autobahn