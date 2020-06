Wie Corona für Ungleichheiten sorgt

Aalen

Die Ansichten über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind geteilt: Nehmen wir am geschlechterpolitischen Rückschritt teil oder werden wir flexibler? „Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt von morgen aussieht“, wusste schon Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach – „und in diesem Sinne gilt es, die erforderlichen Maßnahmen klug zu wählen und gerade in der Krise eine gute Spur hin zu gesellschaftlicher Modernität und Gerechtigkeit zu finden“.

Unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer

Das sagen Uta-Maria Steybe, Nicole Bühler, Elke Heer