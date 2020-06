Der FC Bargau will wieder mitmischen

Für den Vorsitzenden Dr. Gerold Bläse ist es auch eine Besinnung auf dem „Bargauer Weg“ - das Leitbild des FC Germania Bargau. „Nur gemeinsam mit dem richtigen Team-Spirit werden wir unsere Ziele erreichen und zufrieden sein“, steht darin geschrieben. Mit diesem Teamspirit und der Neustrukturierung der Fußballabteilung will sich der Bezirksligist daran machen, an vergangene Landesligazeiten anzuknüpfen. „Das bedeutet nicht, dass wir nächstes Jahr aufsteigen müssen“, sagt Bläse. Aber in der Bezirksliga vorne mitspielen wollen die Bargauer schon.

Möglich machen soll dies ein Team hinter dem Team. Genauer