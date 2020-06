Paula Fuchs ist jetzt Filmstar

Einen ganz besonderen Tag erlebte die 14-jährige Paula Fuchs vom Schwimmverein Schwäbisch Gmünd.

Die Kinder-Nachrichtensendung „logo“ startete vor einigen Tagen einen Aufruf, Erfahrungen in Zeiten von Corona zu schildern. Gesagt getan: „Ich hab den Aufruf bei Instagram gesehen und meine Geschichte geschildert. Als Schwimmer sind wir ein bisschen benachteiligt, da wir in dieser Zeit überhaupt nicht trainieren konnten. Die logo-Redaktion fand das sehr interessant, und schließlich haben sie sich gemeldet. Ich hatte per Mail mit ihnen noch hin und her geschrieben - und so kam der Dreh letztlich zustande“, erklärte Paula