Schlag den Braumeister am Sonntag

Laufen Die Heubacher Brauerei lädt am Sonntag zu einer sportlichen Veranstaltung mit Preisen für die Besten.

Heubach. Normalerweise ist Mitte Juni die Festsaison in vollem Gange – nahezu alle Feste und Veranstaltungen sind abgesagt. Des Weiteren wurden bereits im Frühjahr viele Laufveranstaltungen abgeblasen, was die Heubacher Brauerei nun dazu bewog, etwas gegen den veranstaltungsverwaisten Alltag zu unternehmen.

Hierzu Alexander Caliz, einer der beiden Geschäftsführer: „Wir hatten mit unserem isotonischen alkoholfreien Hefeweißbier immer etliche Laufveranstaltungen hier in der Region unterstützt, welche in diesem Jahr nicht stattfinden konnten. Zudem ist unser Braumeister ein begeisterter Läufer, was uns auf die Idee brachte, kurzfristig