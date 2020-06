Die erste echte Rote nach 325 Spielen

Türkei gegen Italien. Das wäre das Auftaktspiel für die Fußball-Europameisterschaft gewesen, die in diesem Jahr erstmals europaweit in elf Städten sowie in einer asiatischen (Baku) ausgetragen worden wäre. Doch den lange geplanten Anpfiff an diesem Freitag um 21 Uhr in Rom wird es nicht geben. Ebensowenig die zahlreichen Public Viewings auf den Plätzen und vor den Kneipen in ganz Europa. Corona hat den Fußballfans eine einjährige Wartezeit aufgebrummt.

Jogis Jungs spielen dennoch. Nicht in der Nationalmannschaft, sondern der Bundesliga und zum Teil auch in anderen nationalen Ligen in Europa.

Der frühere Aalener Benjamin Hübner stand