Fronleichnam ohne echte Prozession

Gottesdienst Monstranz wird am Donnerstag feierlich durch die Gänge vor und hinterm Hochaltar im Münster getragen. Besucher auf Abstand bedacht. Musikalische Begleitung begeistert.

Schwäbisch Gmünd

Es ist eine Durststrecke des Glaubens, denn wir können nicht in der großen Gemeinschaft miteinander feiern, die muttersprachlichen Gemeinden feiern eigenständig!“, beschrieb Dekan Richard Kloker den Fronleichnams-Gottesdienst in Corona-Zeiten. Statt einer übervollen Kirche wie gewohnt an diesem Festtag, waren die Reihen nur locker im Corona-Abstand besetzt.

Provozierend wirke das Motto des Blütenteppichs auf den Stufen zum Altar: „Wo er ist, da ist der Himmel – Da ist das Leben in Fülle“, begann Pfarrer Kloker. In der Corona-Zeit fühle man sich doch eingeengt. Allerdings, fuhr er fort, tun Einschränkungen