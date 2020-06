Fluffige Pfannengerichte aus Eiern, Milch und Mehl

Schwäbisch Gmünd-Bettringen

Eier, Milch und Mehl: Damit lassen sich schmackhafte Speisen zubereiten. Und davon gibt es etliche in der schwäbischen Küche. Zu den urigsten Essen zählt gewiss das „Durenander“, wie es im Gmünder Raum genannt wird. Wer in Aalen und Ellwangen lebt, kennt das Gericht vielleicht auch als „Mogga“ oder „Moggabrei“.

Ein „Durenander“ ist eigentlich ein zerrissener Pfannkuchen. Und weil der Pfannkuchen beim Anbrutzeln beziehungsweise Wenden in der Pfanne ungewollt in mehrere Stücke zerbrechen kann, sollten sich die Anfänger am Herd erst